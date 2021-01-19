بدأت القصة مع قيام مجلس النواب المصري الجديد بمناقشة قانون إنشاء صندوق لتكريم الشهداء.

وفي كلمة له أثناء الجلسة، طالب النائب البرلماني رياض عبد الستار بمساهمة رجال الأعمال والفنانين في الصندوق، في معرض اعتراضه على نص القانون على اقتطاع نسبة من موظفي الدولة للصندوق في حين لم يتم النص على اقتطاع نسبة من رجال الأعمال والفنانين.

وفي معرض كلمته، الأحد، وصف عبد الستار الفنانين بأنهم "يسعون في الأرض فساداً"، ما فتح باب الانتقادات ضده خلال الساعات الماضية، قبل أن يتم احتواء الأزمة لاحقاً.

ووصلت الأزمة حد قيام نقيب المهن التمثيلية أشرف زكي، الاثنين، بتقديم مذكرة رسمية إلى رئيس مجلس النواب المصري حنفي جبالي، ينتقد فيها تلك التصريحات الصادرة عن النائب، داعياً فيها إلى موقف ورد فعل من البرلمان إزاء هذه التصريحات المسيئة للفنانين. كما طالب باعتذار النائب.

ودخل النائب البرلماني مصطفى بكري على خط الأزمة، محاولاً احتوائها بتوضيح الحقيقة، وذلك من خلال إعلانه عبر صفحته بموقع التواصل الاجتماعي "تويتر" عن أن النائب قدّم اعتذاراً عنما بدر منه من تصريحات، وأنه كان يقصد "الفن المبتذل" وليس "الفن الهادف" الذي يثمن دوره.

وكتب بكري عبر صفحته في تغريدتين متصلتين: "في اتصال هاتفي أجريته مع النائب رياض عبد الستار نفى أن يكون القصد من حديثه في مجلس النواب اليوم الإساءة إلى الفنانين الجادين، وإنما قصد الفن المبتذل الذي سبق لنقابة الفنانين أن اتخذت موقفا منهم".

وتابع بكري في تغريدته: "أكد النائب (رياض عبد الستار) أنه يقدر الفن الهادف والفنانين الجادين، ويثمن علي دور الفن في خدمة المجتمع واحترام القيم الأصيلة.. وأبدى النائب اعتذاره عن أية إساءه فهمت بالخطأ من حديثه اليوم".

وخلال جلسة الاثنين 18 يناير 2021 بمجلس النواب، منح رئيس المجلس الكلمة للنائب المُتهم بالإساءة للفنانين، والذي قال تعليقاً منه على ردود الأفعال التي وردت عقب كلمته، إنه يوجه التحية للفن الهادف، مشدداً على أن "الشعب المصري يقدر الفن والفنانين وما يقومون به من دور مؤثر إيجابياً في تغيير الكثير من السلوكيات للأفضل"، فيما اعتبر اعتذاراً منه عن تصريحاته الأخيرة بخصوص الفنانين.

وضمن أوجه نزع فتيل تلك الأزمة التي كادت تنشب جراء تلك التصريحات، حرص عدد من النواب على تأكيد احترام الفن والفنانين، كرسائل داعمة ومؤكدة لتقدير نواب مصر لدور الفن، من بينهم النائب مصطفى بكري الذي قال نقل أن حديث عبد الستار أسيء فهمه، فضلاً عن النائبة البرلمانية صبورة السيد، التي نقلت عنها تقارير إعلامية تأكيداتها على دور الفن والفنانين، ودعمهم للدولة المصرية وعشقهم لوطن، فهم القوى الناعمة لمصر.