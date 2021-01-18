وبحسب وكالة الأنباء الأردنية "بترا"، فإن الملك عبد الله والرئيس السيسي بحثا سبل تعزيز التعاون بينهما، بما يخدم مصالحهما المشتركة وتطلعات الشعبين.

وأشاد الملك عبد الله الثاني، بمستوى التنسيق والتشاور بين البلدين حيال مختلف القضايا ذات الاهتمام المشترك.

وبحث الزعيمان سبل مواصلة تعزيز التعاون الثنائي في مختلف المجالات، وآليات توسيع التعاون الثلاثي الأردني المصري العراقي، وتطلُعهما لمواصلة البناء على ما تم إنجازه في القمم الثلاث السابقة.

وتطرقت المباحثات إلى المستجدات على الساحتين العربية والإقليمية، وفي مقدمتها القضية الفلسطينية، حيث أكد ملك الأردن موقف الأردن الواضح والثابت حيالها، والداعي إلى ضرورة تحقيق السلام العادل والشامل على أساس حل الدولتين، الذي يضمن قيام الدولة الفلسطينية المستقلة.

ورحب الملك بمخرجات قمة "العلا" التي عُقدت أخيراً في المملكة العربية السعودية، وأسهمت في تعزيز التضامن ووحدة الصف العربي.