ونقلت وكالة الأنباء الإماراتية في تغريدة على حسابها الرسمي بموقع "تويتر" عن الشيخ محمد بن زايد قوله: "سعدت بلقاء أخي الملك عبدالله الثاني في أبوظبي.. وشائج عميقة من الأخوة وعلاقات راسخة تجمع بين بلدينا حريصون على تعزيزها في مختلف المجالات لمصلحة شعبينا".

وأضاف: "مستمرون في التشاور حول القضايا العربية والإقليمية في إطار من التفاهم والتعاون بما يخدم الأمن والاستقرار والتنمية".