وقال المتحدث باسم وزارة الصحة المصرية خالد مجاهد إن "إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى الخميس هو 153741 حالة من ضمنهم 121072 حالة تم شفاؤها، و8421 حالة وفاة".

وأضاف أنه طبقًا لتوصيات منظمة الصحة العالمية الصادرة في 27 مايو 2020، فإن زوال الأعراض المرضية لمدة 10 أيام من الإصابة يعد مؤشرًا لتعافي المريض من فيروس كورونا.

وذكر مجاهد أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى الخميس، هو 153741 حالة من ضمنهم 121072 حالة تم شفاؤها، و 8421 حالة وفاة.

تراجع الأرقام

وفي وقت سابق، أكدت وزيرة الصحة المصرية، رصد انخفاض في حالات الإصابة بكورونا بنسبة تقدر بنحو 21 بالمئة خلال الأسبوع الأول من يناير، مقارنة بأواخر شهر ديسمبر الماضي.

وأوضحت أن حالات الحجز بالمستشفيات تقلصت بنسبة تقدر بنحو 10.5 بالمئة، فضلًا عن تراجع الحالات الحرجة بالعناية المركزة إلى 8 بالمئة، مشددة على الالتزام بالإجراءات الاحترازية على الرغم من انخفاض الحالات.

وأشارت زايد إلى أن استقرار، أو انخفاض، أعداد الحالات خلال الأيام الماضية شيء إيجابي، مرجعة الأمر إلى تشبع الإصابة بالفيروس بالأماكن التي ينتشر بها أعداد الحالات، بحسب ما نقلت "الشروق".

وذكرت أنه لا يمكن الجزم بتجاوز مصر ذروة الموجة الثانية من فيروس كورونا، لافتة إلى انخفاض الوفيات من كورونا وكذلك من أصحاب الأمراض المزمنة.