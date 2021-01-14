وكان تحرك وزارة الخزانة الأميركية ضد قائد أركان الحشد الشعبي عبد العزيز المحمداوي، المعروف باسم أبو فدك، متوقعًا من العديد من المسؤولين العراقيين. وهذه هي المرة الثانية خلال أسبوع التي تتم فيها معاقبة مسؤول كبير في ميليشيا عراقية.

فقد عوقب قائد ميليشيات الحشد الشعبي، فالح الفياض، الجمعة الماضي بموجب قانون ماغنتسكي، واتُهم بانتهاك حقوق المتظاهرين المناهضين للحكومة. ويسمح القانون للولايات المتحدة باستهداف أي أجنبي متهم بانتهاك حقوق الإنسان والفساد.

أبو فدك، القيادي البارز في كتائب حزب الله المدعومة من إيران، هو أيضًا رئيس الحشد الشعبي بالإنابة، وهو الدور الذي تولاه بعد غارة جوية أميركية في يناير الماضي في بغداد أسفرت عن مقتل نائب قائد الميليشيا أبو مهدي المهندس، وهو عضو مؤسس قوي في كتائب حزب الله والمهندس الرئيسي للمجموعة الشاملة للجماعات شبه العسكرية.

كما قُتل قائد الحرس الثوري الإيراني، الجنرال قاسم سليماني، في تلك الضربة الجوية.

بصرف النظر عن كونه عضوًا في كتائب حزب الله، التي وصفتها الولايات المتحدة بأنها "منظمة إرهابية مدعومة من إيران"، تزعم الولايات المتحدة أن أبو فدك يتعاون مع فيلق القدس التابع للحرس الثوري الإيراني من أجل "إعادة تشكيل مؤسسات أمن الدولة العراقية الرسمية ... بحيث تدعم .... الأنشطة الإيرانية الخبيثة "، بحسب وزارة الخارجية الأميركية.

وقال البيان إن العناصر المدعومة من إيران، بما في ذلك كتائب حزب الله، متورطة في أعمال عنف طائفية ومسؤولة عن هجمات ضد منشآت حكومية وبعثات دبلوماسية عراقية.