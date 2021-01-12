وشمل قرار رئيس الجمهورية رقم 4 لسنة 2021، بشأن تعيين 28 شخصا في مجلس النواب 2021، تعيين 14 نائبة جديدة.

وانطلقت أعمال الجلسة الافتتاحية لدور الانعقاد العادي الأول للفصل التشريعي الثاني، الثلاثاء، وسط إجراءات احترازية ووقائية مشددة لمواجهة فيروس كورونا المستجد.

وتشهد الجلسة الافتتاحية أداء الأعضاء اليمين الدستورية، فضلاً عن انتخاب هيئة مكتب المجلس (الرئيس والوكيلان).

وترأست النائبة فريدة الشوباشى الجلسة الافتتاحية لدور الانعقاد العادي الأول، بصفتها أكبر الأعضاء سنا، وبمعاونة أصغر الأعضاء سنا.

انتصار ورد اعتبار

وقبيل الجلسة الإفتتاحية، أعتبرت فريدة الشوباشي عضو مجلس النواب، رئاستها للجلسة الافتتاحية، "انتصار جديد يسجل في المحافل الدولية للمرأة المصرية".

وقالت في تصريح لـ"سكاي نيوز عربية": "أتشرف برئاسة الجلسة، وأتمنى إدارتها بالشكل اللائق. وأرى أن رئاستي للجلسة تكريم من ربنا ومن وطني"

ووصفت الشوباشي حصول المرأة المصرية على 162 مقعدا في المجلس الجديد بأنه "انتصار كبير ورد اعتبار للمرأة".

وأكدت أن "المرأة المصرية تعيش حقبة رائعة في ظل قيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي؛ لثقته في كفاءة المرأة وقدراتها ودورها في المجتمع"، ودللت بوجود 7 وزيرات في حكومة مصطفى مدبولي.

تهميش في عهد الإخوان

وأشارت إلى أن المرأة عانت من التهميش والنظرة المتدنية لها في عهد جماعة الإخوان.

وأعلنت الكاتبة فريدة الشوباشى، أنها ستنضم إلى لجنة الإعلام والثقافة بمجلس النواب الجديد، مؤكدة أن لديها العديد من الأفكار والمقترحات التي تدعم مجال الفن في الدولة المصرية.

وشملت قائمة التعيين في مجلس النواب الجديد، آية مدني، التي توصف بسفيرة الرياضة المصرية في المحافل الدولية.

وقالت آية مدنى، وهى عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، لـ"سكاي نيوز عربية" إن "نسبة تمثيل المرأة في مجلس النواب الجديد دفعة قوية للمرأة، تعكس ثقة وتشجيع الرئيس بأن تكمل دورها الفعال في المجتمع".

وبينت أنه للمرة الأولى تصل نسبة تمثيل المرأة 27 % في المجلس النيابي، وهو ما يعد انتصارا كبيرا لها ولمصر.

ورأت أن اختيارها ضمن المعينيين يحمل تقديرا من الدولة، ودافعا معنويا كبيرا لها "للاستمرار والاجتهاد في العمل لخدمة بلدي"

وأشارت إلى أنها ترغب في الانضمام إلى لجنة الشباب والرياضة في مجلس النواب، حيث تضع ضمن أولوياتها التأثير في الأسرة المصرية من الناحية الرياضية.

وتقلدت آية منصب عضو لجنة اللاعبين باللجنة الأولمبية الدولية، ثم رئيسة لها، بجانب اختيارها ضمن اللجنة التي شكلتها الأولمبية الدولية للإشراف على الملاكمة في أولمبياد طوكيو 2021، والتي تتكون من 4 أعضاء.

وجرى تكريم آية مدني من قبل الرئيس عبد الفتاح السيسي ضمن النماذج المشرفة للمرأة المصرية عام 2017.

العصر الذهبي

وفي تعقيبها، عبرت مايا مرسي، رئيسة مجلس المرأة، عن بالغ سعادتها وفخرها بوصول 162 نائبة إلى برلمان مصر 2021، بنسبة بلغت 27 في المئة، لافتة الى أن هذه النسبة "غير المسبوقة" قد فاقت نسبة الـ 25 في المئة المخصصة للمرأة في مجلس النواب بحكم التعديلات الدستورية الأخيرة.

وفي هذا الصدد، أكدت في بيان أصدرته أن هذا يعد "انتصاراً كبيراً ومكتسبا جديداً للمرأة المصرية، سوف يضاف إلى السجل الحافل لمكتسباتها خلال عصرها الذهبي".

وأشارت إلى أن نسبة تمثيل المرأة سوف تساهم في ارتفاع مؤشرات مصر على المستوى الدولي في مجال التمكين السياسي للمرأة.

واعتبرت مرسي أن هذا العدد غير المسبوق للسيدات في برلمان مصر 2021 يعد تتويجا لتاريخ المرأة المصرية الطويل لنيل حقوقها السياسية، ونجاح أيضا التجربة السابقة والمميزة للمرأة تحت قبة برلمان 2015 والتي شهدت تمثيل 90 نائبة.

وأكدت أن قائمة النائبات المعينات تعكس ثقة القيادة السياسية بقدرات المرأة المصرية وإمكاناتها.