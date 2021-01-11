وقالت وكالة الأنباء البحرينية إن وزارة الخارجية وجهت إلى وزارة الخارجية في دولة قطر دعوة لإرسال وفد رسمي إلى مملكة البحرين في أقرب وقت ممكن، لبدء المباحثات الثنائية بين الجانبين حيال القضايا والموضوعات المعلقة بين البلدين.

وذكرت أن الدعوة تأتي "تفعيلا لما نص عليه بيان العلا، الصادر عن الدورة الحادية والأربعين للمجلس الأعلى لمجلس التعاون التي عقدت في محافظة العلا بالمملكة العربية السعودية وصولاً للأهداف السامية التي نطمح إلى تحقيقها لما فيه الخير لمواطني البلدين الشقيقين وتعزيز مسيرة العمل الخليجي المشترك".

وفي الرسالة الموجهة إلى قطر، ذكرت البحرين أنها شكلت لجنتين، (لجنة للمتابعة ولجنة قانونية) وفقا لما نص عليه بيان العلا.

ويوم أمس الأحد، أعلنت شؤون الطيران المدني بوزارة المواصلات والاتصالات في مملكة البحرين عن الاستمرار بالسماح للطائرات القطرية في مجالها الجوي وتعديل النشرات الملاحية للطائرات القطرية اعتبارا من صباح يوم الاثنين.

يشار إلى أن بيان العلا كان قد أكد "على التضامن والاستقرار الخليجي والعربي والإسلامي، وتعزيز أواصر الود والتآخي بين دولنا وشعوبنا، بما يخدم آمالها وتطلعاتها".