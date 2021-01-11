وتحدثت وزيرة الصحة هالة زايد عن 3 لقاحات، هي "أسترازينيكا" و"سينوفارم" و"فايزر بيونتك".

وأوضحت الوزيرة خلال مؤتمر صحفي: "نتوقع توريد لقاحات فيروس كورونا بنهاية شهر يناير الجاري".

وأشارت إلى أنه "يتم العمل على تسجيل لقاح أسترازينيكا خلال الفترة المقبلة، والبدء في توريده، وكذلك نتواصل مع التحالف الدولى للأدوية للحصول على اللقاحات".

وقالت هالة زايد إن "اللقاح الصيني يجرى حوله مباحثات مع السفير الصيني حاليا"، مؤكده على أنه "خلال أيام قليلة سيتم بدء التوريد".

وأضافت: "يتم أيضا التواصل مع شركة فايزر (للحصول على لقاحها) وتم تقديم الملف للتسجيل في مصر".

ومن جهة أخرى، أكدت الوزيرة على أنه "لا توجد أي مشكلة تخص أسطوانات الأوكسجين. رفعنا الإنتاج بنسبة أكثر من 50 بالمئة لتوفير احتياجات المستشفيات".

وقالت الوزيرة إن أعداد المصابين بفيروس كورونا داخل مصر شهدت تراجعا في الأيام القليلة الماضية، حيث وصلت إلى حدود الـ900 حالة يوميا، وأكدت أن مصر "تشهد مزيدا من التحسن في الخدمات الطبية".