وأشارت الصحيفة إلى تقاطر مشاهير العالم على مدينة دبي لأجل الاحتفال برأس السنة، مثل نجم يوفنتوس الإيطالي، كريستيانو رونالدو، الذي اعتاد أن يقضي هذه الفترة من السنة في دولة الإمارات.

وبينما كانت مدن أوروبا تكابد حالات الإغلاق، نهاية العام الماضي، كان سياح بريطانيون وفرنسيون وروس يتوافدون إلى دبي التي تحولت، مؤخرا، إلى أكثر مدينة مفتوحة في العالم، حيث يمكن للزوار أن يستمتعوا بالمطاعم والأماكن السياحية، في ظل تطبيق إجراءات التباعد الاجتماعي.

وتقول "فاينانشل تايمز" إن دبي بدأت بفتح اقتصادها، على نحو تدريجي، في مايو الماضي، بعد فترة من الإغلاق لأجل احتواء الجائحة.

ووصفت الصحيفة دبي بـ"الملاذ" الذي يلجأ إليه السياح في ظل القيود المفروضة بأوروبا التي شهدت تفاقما للوضع الوبائي.

وقال سيمون كاسون، وهو مدير عمليات فنادق "فور سيزنز" في كل من أوروبا والشرق الأوسط وإفريقيا، إن فنادق قليلة فقط في العالم تتمتع بمستوى الطلب الذي تسجله "فور سيزنز" في دبي.

ومنذ نوفمبر الماضي، ارتفعت نسبة الشغل في فندقي المجموعة بدبي، إلى أن تجاوزت 90 في المئة في فرع قريب من الشاطئ، بينما كانت الأرقام منخفضة خلال فصل الصيف.

وفي الأسبوع الأول من ديسمبر الماضي، ارتفعت نسبة شغل الفنادق في مجمل دبي إلى 66 في المئة، بينما يحتاج المسافرون إلى المدينة لأن يدلوا بفحوص سلبية لكورونا عند الوصول.

وأشارت الصحيفة أيضا إلى برنامج اللقاح المتقدم في دولة الإمارات، حيث يجري الرهان على تطعيم نسبة عريضة من السكان في مسعى إلى الوقاية من عدوى كورونا.

وفي تعبيره عن مدى التقدم الذي أحرزته دبي ضد الوباء، قال جون، وهو موظف في القطاع البنكي غادر نيويورك وانتقل، مؤخرا، من أجل العيش في دبي "هذه المدينة هي المكان الوحيد في العالم الذي يمكنك فيه أن تعيش حياتك الطبيعية".