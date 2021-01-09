وأعلنت وزارة الهجرة المصرية عن تلقي استغاثات من أهالي عدد 61 من الصيادين المصريين محافظة كفر الشيخ، والمحتجزين بميناء صفاقس التونسي منذ نحو 3 أسابيع، وبأنها قامت بالتواصل والتأكد من سلامة الصيادين المحتجزين.

وكشفت الوزارة أن الصيادين قاموا بالصيد غير المشروع في المنطقة الاقتصادية التونسية، مطمئنة أهالي الصيادين بأن "جميعهم بخير وسلامة، وأن السلطات المختصة بدولة تونس الشقيقة تتحقق من أوراقهم الثبوتية للتأكد من حملهم الجنسية المصرية، إيذانا بالبدء في اتخاذ الإجراءات ذات الصلة".



وأهابت الوزارة بالصيادين المصريين "ضرورة التوقف الفوري عن الاقتراب والدخول في أي مياه اقتصادية تخص الدول الأخرى"، لافتة إلى أن هناك "حلولا تعمل الدولة المصرية بكافة أجهزتها المعنية على اتخاذها لمنع تلك الظاهرة".