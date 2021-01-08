وقال وزير الصحة السعودي، "اليوم تلقى خادم الحرمين الشريفين، اللقاح حرصاً منه سلمه الله على الوقاية من هذا الفيروس، وهذه المبادرة منه - حفظه الله - هي تأكيد على أن سياسة المملكة تكمن في الوقاية دائما قبل العلاج".

وفي أواخر ديسمبر الماضي، تلقى ولي العهد السعودي، الأمير محمد بن سلمان، الجمعة، الجرعة الأولى من اللقاح المضاد لفيروس كورونا المستجد، في إطار الخطة الوطنية للقاح "كوفيد-19"، التي تنفذها وزارة الصحة في البلاد.

وبحسب وزارة الصحة السعودية، فإن لقاح "كوفيد-19" سيكون متاحا بشكل مجاني لجميع المواطنين والمقيمين، كما سيجري على 3 مراحل وكل مرحلة لها فئات مستهدفة.

وتستهدف المرحلة الأولى المواطنين والمقيمين من هم فوق 65 عاما، وأصحاب المهن الأكثر عرضة للعدوى، والأشخاص الذين لديهم سمنة مفرطة وتتجاوز كتلة الجسم لديهم 40، ومن لديهم نقص في المناعة مثل زراعة الأعضاء أو يتناولون أدوية مثبطة للمناعة.

كما تشمل المرحلة الأولى من لديهم مرضان اثنان أو أكثر من الأمراض المزمنة التالية: الربو، والسكري، وأمراض الكلى المزمنة، وأمراض القلب المزمنة بما فيها أمراض الشرايين التاجية، ومرض الانسداد الرئوي المزمن، ومن لديهم تاريخ جلطة دماغية سابقة.

أما الفئة المستهدفة في المرحلة الثانية فهم المواطنون والمقيمون ممن تجاوزوا 50 عاما، وبقية موظفي الصحة، ومن لديهم أحد الأمراض المزمنة التالية: الربو، السكري، أمراض الكلى المزمنة، أمراض القلب المزمنة بما فيها أمراض الشرايين التاجية، ومرض الانسداد الرئوي المزمن، والسرطان النشط، ومن لديهم سمنة وكتلة الجسم لديهم ما بين 30 – 40.

في غضون ذلك، تستهدف المرحلة الثالثة جميع المواطنين والمقيمين في السعودية، الراغبين في أخذ اللقاح.