وأوضح المتحدث باسم وزارة الصحة المصرية خالد مجاهد أنه تم تسجيل 1277 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، ضمن إجراءات الترصد والتقصي والفحوصات اللازمة التي تُجريها الوزارة، لافتًا إلى وفاة 58 جديدة.

وقال مجاهد إنه طبقًا لتوصيات منظمة الصحة العالمية الصادرة في27 مايو 2020، فإن زوال الأعراض المرضية لمدة 10 أيام من الإصابة يعد مؤشرًا لتعافي المريض من فيروس كورونا.

وذكر مجاهد أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى الإثنين، هو 143464 حالة من ضمنهم 114601 حالة تم شفاؤها و7863 حالة وفاة.

والأحد سجلت مصر 1309 حالة إصابة بكورونا و64 وفاة، فيما سجلت السبت 1407 إصابة بكورونا و54 وفاة.

وعلى مدار الأسابيع القليلة الماضية، ارتفعت نسبة الإصابات بالفيروس، إذ سجلت بيانات وزارة الصحة يوميا ما يزيد عن ألف و400 إصابة وأكثر من 60 وفاة، وهي نسبة تبدو مرتفعة إذا ما قورنت بالنسب المسجلة من قبل.

ورغم ارتفاع أعداد الإصابات المسجلة بكورونا يوميا، فإن وزارة الصحة المصرية لا تزال تحذر من أن مرحلة الذروة ستكون خلال يناير الحالي، وستسجل فيها أعداد أكبر في حال عدم تطبيق المواطنين للإجراءات الاحترازية.