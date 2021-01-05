وقال قرقاش على تويتر: "نحن أمام قمة تاريخية في العلا نعيد من خلالها اللحمة الخليجية.. أمامنا المزيد من العمل ونحن في الاتجاه الصحيح".

فتح الحدود بين السعودية وقطر

وفي وقت سابق، أعلن وزير الخارجية الكويتي أحمد ناصر الصباح الاتفاق على فتح الأجواء والحدود البرية والبحرية بين السعودية وقطر، اعتبارا من مساء الاثنين.

وأوضح الوزير الكويتي أن هذا الاتفاق يأتي ضمن توقيع "بيان العلا" الذي يعد إيذانا ببدء صفحة مشرقة في "العلاقات الأخوية الخالية من أي عوارض تشوبها".

وأضاف أن أمير الكويت أجرى اتصالا هاتفيا بولي العهد السعودي، الأمير محمد بن سلمان وأمير قطر، تميم بن حمد آل ثاني.

وذكر أنه جرى التأكيد على حرص الجميع على وحدة الصف ولم الشمل وجمع الكلمة.

في غضون ذلك، أكد ولي العهد السعودي، أن سياسة المملكة بقيادة الملك سلمان بن عبد العزيز قائمة على نهج راسخ قوامه تحقيق المصالح العليا لدول مجلس التعاون والدول العربية.