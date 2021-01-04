وتضم هذه المنطقة معابر حدودية غير قانونية عدة.

وقال مصدر في الجيش اللبناني لفرانس برس إنّ "الانفجار ناتج من تخزين قوارير غاز في مستودعات" في بلدة القصر بقضاء الهرمل شمال-شرق لبنان.

وأشار الصليب الاحمر اللبناني الذي أرسل "ثلاث فرق" إلى منطقة الحادثة، إلى إصابة عشرة أشخاص.

وغالباً ما تتهم أحزاب ووسائل إعلام لبنانية حزب الله بحماية شبكات تعمل على تهريب البضائع إلى سوريا حيث يشارك عسكرياً في النزاع الدائر منذ سنوات.

وتشير تقارير إعلامية إلى ازدهار أنشطة التجارة غير المشروعة في هذه المنطقة منذ بداية النزاع في سوريا التي تعاني نقصا في المواد الاستهلاكية في ظل تراجع قيمة عملتها الوطنية وخضوعها لعقوبات غربية.

وتحظى مسألة تهريب البضائع بأهمية بالغة في لبنان الذي يواجه أسوأ أزمة اقتصادية منذ عقود، وسط سعي السلطات إلى إبقاء دعم مواد أساسية على غرار المحروقات والدقيق تجنبا لارتفاع الأسعار في ظل مؤشرات تضخم حادة.