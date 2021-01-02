ويظهر الفيديو عناصر من القوات الخاصة السعودية منتشرين على أرض المطار، وتحديدا قرب الطائرة التي أقلت أعضاء الحكومة اليمنية الجديدة، برئاسة معين عبد الملك.

ويبدأ الفيديو، قبل الانفجار، برصد لقطات تظهر عددا من المركبات السوداء اللون المتراصة وراء بعضها البعض، وأشار النص المرفق بالفيديو إنها تعود إلى اللواء 64 في القوات الخاصة السعودية.

ولدى سقوط الصواريخ على أرض المطار، ظهر احترافية عناصر القوات الخاصة، حيث عملوا على إخلاء أعضاء الحكومة من أرضية المطار، على الرغم من حالة الفوضى التي دبت في المكان، إثر الهجوم الإرهابي.

وقال المغرد، سليمان الدوسري، الذي يعرّف نفسه بأنه منتج ومخرج أفلام عسكرية إن القوات السعودية تمكنت من إخلاء وزراء الحكومة اليمنية خلال أربعة 4 دقائق.

واستمرت عملية إخراج الوزراء اليمنيين رغم استمرار تساقط الصواريخ، وسقط أحدها بالقرب المركبات. ولم يصب أي من أعضاء الحكومة اليمنية، خلال الهجوم.

وأعاد نشر الفيديو أكثر من 2100 مغرد على "تويتر".

وكان رئيس الوزراء اليمني معين عبد الملك، كرر السبت اتهامه لميليشيات الحوثي المدعومة من إيران، بالتورط في الهجوم على المطار الذي أسفر عن سقوط 25 قتيلا وإصابة أكثر من 100 آخرين.

وفي مقابلة مع "أسوشيتد برس"، أوضح عبد الملك أن "التقنيات المستخدمة في الهجوم الصاروخي على المطار كانت من السمات المميزة لاستراتيجية الحوثيين".

وقال رئيس الوزراء اليمني إن الهجوم الصاروخي على المطار كان يهدف إلى "القضاء على الحكومة الجديدة" عند وصولها إلى المدينة الجنوبية الرئيسية.

وقع الهجوم بعد لحظات من هبوط طائرة تقل عبد الملك وأعضاء حكومته في المطار.

وقال عبد الملك إن 3 صواريخ دقيقة التوجيه أصابت المنشأة، مستهدفة طائرته وصالة الوصول وصالة كبار الشخصيات في المطار.

ولقي الهجوم الإرهابي موجة تنديد واسعة، واعتبرته دول عربية وأجنبية أن الغاية من استهداف اتفاق الرياض الذي أبرم أخيرا، وتقويض فرص الأمن والاستقرار في المنطقة.