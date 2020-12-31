وظهرت على الصورة عبارة: "القائد قاسم سليماني الذي أمضى حياته من أجل دعم المقاومة.. شهيد القدس"، وهي اقتباس من حديث قائد حركة حماس إسماعيل هنية في العاصمة الإيرانية طهران، خلال تقديمه العزاء بمقتل سليماني، والتي أثارت استاء واسعا.

وأثار عرض الصورة غضبا في الشارع الفلسطيني، حيث ينظر كثير من الفلسطينيين إلى سليماني بوصفه "مجرم حرب" متورط في مجازر وجرائم حرب بحق مدنيين سوريين وعراقيين، من خلال تدخله المباشر في عمليات عسكرية ضدهم في كلا البلدين.

يذكر أنه تزامن عرض الصورة مع استعراض عسكري أقامته حركة حماس الإرهابية وفصائل فلسطينية مساحة في القطاع، الثلاثاء.

وقُتل سليماني في غارة أميركية استهدفت السيارة التي كانت تقله بالقرب من مطار بغداد الدولي، في يناير 2020.