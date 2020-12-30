وأكد مراسلنا ياسين الرضوان أن انفجارين وقعا في مطار عدن، أحدهما استهدف المدرج، والآخر صالة المطار.

ونجم عن الانفجارين سقوط قتلى وجرحى، حيث هرعت سيارات الإسعاف إلى الموقع، في حين انتشرت طواقم عسكرية أيضا.

ولم يستطع مراسل "سكاي نيوز عربية" تحديد حجم ضحايا الانفجارين الإرهابيين، لافتا إلى أنه لا يعرف كيفية تنفيذهما سواء عبر مفخخات أو طائرات مسيرة أو صواريخ باليستية.

وخلّف الانفجاران حفرة كبيرة بمدرج المطار، في حين تعرضت صالة الاستقبال لأضرار أيضا.

وذكر شهود ووسائل إعلام أن أعضاء الحكومة، ومنهم رئيس الوزراء معين عبد الملك، نقلوا بسلام إلى القصر الرئاسي بالمدينة، حسبما نقلت "رويترز".

وكان قرار جمهوري صدر في الثامن عشر من ديسمبر الجاري، يقضي بتشكيل حكومة يمنية جديدة وتسمية أعضائها.

وجاء في بيان نشرته وكالة الأنباء اليمنية، أن قرار تشكيل الحكومة جاء بعد الاطلاع على "دستور الجمهورية اليمنية وعلى مبادرة مجلس التعاون الخليجي وعلى مخرجات الحوار الوطني الشامل وعلى اتفاق الرياض".

وذكر حينها رئيس الحكومة اليمنية الجديدة، معين عبد الملك أن: "ثقتنا عالية بالدعم الأخوي الصادق من أشقائنا في المملكة ودول تحالف دعم الشرعية".

وأضاف في تغريدة على حسابه الرسمي في تويتر: "الحكومة المعلنة أمام مسؤوليات تاريخية ومهام عاجلة وشاقة تستدعي العمل الجاد والحازم والرؤية الوطنية الواسعة والبرنامج السياسي والاقتصادي الواضح والسليم والإرادة الصلبة لاستكمال إنهاء الانقلاب واستعادة الدولة والاستقرار وبناء المؤسسات وتنمية الموارد ومواجهة الفساد وتحسين الخدمات".