وقالت مصر للطيران في بيان نشرته على حسابها الموثق في موقع "تويتر" إن رحلات المغادرة من السعودية ستبدأ، الثلاثاء.

وكانت السلطات السعودية أعلنت في وقت سابق عن تمديد حظر الرحلات الجوية والدخول إلى المملكة عبر المنافذ البرية والبحرية أسبوعا آخر، وذلك ضمن الإجراءات الاحترازية لمكافحة سلالة كورونا المتحورة.

وفي الوقت ذاته، أكدت هيئة الطيران المدني السعودية موافقتها على مغادرة غير السعوديين، ابتداءً من الأحد، ضمن ضوابط تشمل عدم مغادرة طاقم الطائرة الهابطة في مطار المملكة والبقاء بداخلها لحين موعد الإقلاع، وتجنب مخالطة طاقم العاملين في مطار الوصول.

وفي 20 ديسمبر الجاري، علقت السعودية الرحلات الجوية الدولية للمسافرين، إلا في الحالات الاستثنائية، مؤقتا لمدة أسبوع، قابلة للتمديد أسبوعًا آخر.

وكان هناك استثناءات لهذا القرار تشمل حركة نقل البضائع والسلع وسلاسل الإمداد، وكذلك السماح بمغادرة غير السعوديين أراضي المملكة، عبر الرحلات الجوية، وذلك كله ضمن الإجراءات الاحترازية.