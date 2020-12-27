وقال السيسي في تدوينة على صفحاته الرسمية بمواقع التواصل الاجتماعي: "استكمالاً لما بدأناه من مبادرتنا الطموحة حياة كريمة والتي تستهدف تحقيق تنمية مستدامة لأهل أرضنا الطيبة بالقرى الأكثر احتياجا، فقد وجهت الحكومة والمؤسسات المعنية بالتعاون مع الجمعيات الأهلية ومنظمات المجتمع المدني بإطلاق المرحلة الثانية للمبادرة.

وأشار الرئيس المصري إلى أنه سيتابع بنفسه خطوات تنفيذ مبادرة "حياة كريمة".

وتستهدف المرحلة الثانية من المبادرة 50 مركزا على مستوى الجمهورية بإجمالي 1381 قرية.

وتهدف المبادرة إلى النهوض بمستوى معيشة المواطنين وتنمية الخدمات المقدمة بالقرى الأكثر احتياجا، على أن تكون في صورة قروض صغيرة ومتناهية الصغر، يستفيد منها أهالي هذه القرى.