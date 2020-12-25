وأضاف البيان الإسرائيلي أن الزعيمين تحدثا عن "المضي قدما" بناء على الاتفاق الذي تم بوساطة أميركية، وأعلن عنه هذا الشهر لاستئناف العلاقات الثنائية.

كما شكر نتانياهو العاهل المغربي على استضافة وفد إسرائيلي رسمي هذا الأسبوع في العاصمة الرباط، حيث وُقعت عدة اتفاقيات للتعاون بين البلدين.

والثلاثاء الماضي، أعلن وزير الخارجية المغربي، ناصر بوريطة، توقيع إعلان مشترك ثلاثي بين المغرب والولايات المتحدة وإسرائيل، بحضور العاهل المغربي الملك محمد السادس.

وقال وزير الخارجية المغربي ناصر بوريطة، في مؤتمر صحفي من العاصمة الرباط: "هذا حدث هام يأتي كتنفيذ لعناصر المكالمة الهاتفية التي تمت بين العاهل المغربي والرئيس الأميركي.. كانت تلك المكالمة نتيجة عمل دام أكثر من سنة ونصف منذ زيارة جاريد كوشنر للمغرب في ماي 2018".

وتم التوقيع على الإعلان المشترك الثلاثي أمام أنظار الملك، جاءت فيه النقاط الآتية:

1- الترخيص للرحلات الجوية المباشرة بين المغرب وإسرائيل.

2- الاستئناف الفوري للاتصالات الرسمية الكاملة بين المسؤولين الإسرائيليين والمغاربة وإقامة علاقات دبلوماسية كاملة.

3- تشجيع التعاون في الاقتصاد والتكنولوجيا والطيران المدني والتأشيرات والخدمات القنصلية والسياحة والماء والطاقة والأمن الغذائي وغيرها من القطاعات.

4- إعادة فتح مكتبي الاتصال في الرباط وتل أبيب.

كما تضمن الإعلان المشترك الثلاثي: "اتفق المغرب وأميركا وإسرائيل على ما يلي: الالتزام بالاحترام الكامل للعناصر المتضمنة في هذا الإعلان والنهوض بها والدفاع عنها، وقيام كل طرف بالتنفيذ الكامل لالتزاماته وتحديد مزيد من الخطوات قبل متم شهر يناير المقبل".

وأشار ناصر بوريطة إلى أن فتح مكتب الاتصال سيتم خلال الأسبوعين المقبلين.

وكشف أن الإعلان المشترك وقعه عن المغرب رئيس الحكومة سعد الدين العثماني، وعن الولايات المتحدة المستشار الخاص للرئيس جاريد كوشنر وعن إسرائيل، مستشار الأمن القومي الإسرائيلي، مائير بن شبات.