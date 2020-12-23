كما ضم الوفد إفراهام بيركوفيتش، المساعد الخاص للرئيس الأميركي دونالد ترامب، والممثل الخاص المكلف بالمفاوضات الدولية.

وجدد العاهل المغربي في بيان ملكي، الإعراب عن ارتياحه العميق للنتائج التاريخية للاتصال الذي أجراه في 10 من ديسمبر 2020 مع الرئيس الأميركي دونالد ترامب.

وأضاف البيان "يشكل المرسوم الرئاسي الذي يعترف بمغربية الصحراء، إضافة إلى التدابير المعلن عنها من أجل استئناف آليات التعاون مع إسرائيل، تطورات كبرى في سبيل تعزيز السلام والاستقرار الإقليمي".

و"تهم هذه التدابير الترخيص لشركات الطيران الإسرائيلية بنقل أفراد الجالية اليهودية المغربية والسياح الإسرائيليين إلى المغرب، والاستئناف الكامل للاتصالات والعلاقات الدبلوماسية والرسمية مع إسرائيل على المستوى المناسب، وتشجيع تعاون اقتصادي ثنائي دينامي وخلاق، والعمل من أجل إعادة فتح مكتبي الاتصال في الرباط وتل أبيب"، بحسب البيان.

وهنأ الملك محمد السادس ، كوشنر على العمل الكبير الذي قام به منذ زيارته إلى المغرب في مايو 2018، والذي مكن من تحقيق هذا التحول التاريخي لصالح الوحدة الترابية للمغرب وهذا التطور الواعد على درب تحقيق السلام في الشرق الأوسط.

وأكد العاهل المغربي الملك، في معرض حديثه إلى مستشار الأمن القومي الإسرائيلي، على الروابط الخاصة مع الجالية اليهودية المغربية، ولاسيما أفرادها الذين يشغلون مناصب مسؤولية في إسرائيل.

ووفق البيان، "كان هذا الاستقبال الملكي مناسبة لتـأكيد العزم على التطبيق الكامل لكافة القرارات والتدابير التي أعلن عنها خلال الاتصال الهاتفي ليوم 10 دجنبر بين الملك محمد السادس والرئيس دونالد ترامب".

وجدد الملك محمد السادس، موقف المملكة المغربية الثابت بشأن القضية الفلسطينية، والقائم على حل الدولتين اللتين تعيشان جنبا إلى جنب في سلام وأمان؛ وعلى المفاوضات بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي كسبيل وحيد للتوصل إلى تسوية شاملة ونهائية؛ وكذا التزام الملك، رئيس لجنة القدس، بالحفاظ على الطابع الإسلامي للمدينة المقدسة.

وفي ختام الاستقبال تم التوقيع على إعلان مشترك بين المملكة المغربية والولايات المتحدة الأميركية ودولة إسرائيل، والذي وقعه رئيس الحكومة سعد الدين العثماني وغاريد كوشنر ومئير بن شبات.