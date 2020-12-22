وقال وزير الخارجية المغربي ناصر بوريطة، في مؤتمر صحفي من العاصمة الرباط: "هذا حدث هام يأتي كتنفيذ لعناصر المكالمة الهاتفية التي تمت بين العاهل المغربي والرئيس الأميركي.. كانت تلك المكالمة نتيجة عمل دام أكثر من سنة ونصف منذ زيارة جاريد كوشنر للمغرب في ماي 2018".

وأضاف: "تم التوقيع على إعلان مشترك ثلاثي أمام أنظار الملك جاءت فيه النقاط الآتية:

1- الترخيص للرحلات الجوية المباشرة بين المغرب وإسرائيل.

2- الاستئناف الفوري للاتصالات الرسمية الكاملة بين المسؤولين الإسرائيليين والمغاربة وإقامة علاقات دبلوماسية كاملة.

3- تشجيع التعاون في الاقتصاد والتكنولوجيا والطيران المدني والتأشيرات والخدمات القنصلية والسياحة والماء والطاقة والأمن الغذائي وغيرها من القطاعات.

4- إعادة فتح مكتبي الاتصال في الرباط وتل أبيب.

كما تضمن الإعلان المشترك الثلاثي: "اتفق المغرب وأميركا وإسرائيل على ما يلي: -الالتزام بالاحترام الكامل للعناصر المتضمنة في هذا الإعلان والنهوض بها والدفاع عنها. - قيام كل طرف بالتنفيذ الكامل لالتزاماته وتحديد مزيد من الخطوات قبل متم شهر يناير المقبل".

وأشار ناصر بوريطة إلى أن فتح مكتب الاتصال سيتم خلال الأسبوعين المقبلين.

وكشف أن الإعلان المشترك وقعه عن المغرب رئيس الحكومة سعد الدين العثماني، وعن الولايات المتحدة المستشار الخاص للرئيس جاريد كوشنر وعن إسرائيل، مستشار الأمن القومي الإسرائيلي، مائير بن شبات.