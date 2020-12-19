وأوضح المصدر ذاته أن إحدى القذائف سقطت في أرض خلاء قرب أحد المستشفيات، فيما سقطت الأخريان في منطقة خالية أيضا. ولم يؤد هذا الاعتداء إلى أي إصابات أو أضرار.

ونقلت وكالة الأنباء السعودية "واس"، الجمعة، عن المتحدث الإعلامي لمديرية الدفاع المدني في منطقة جازان، العقيد محمد بن يحيى الغامدي، قوله إن الدفاع المدني تلقى بلاغاً عن سقوط 3 مقذوفات عسكرية أطلقتها ميليشيات الحوثي الإرهابية من داخل الأراضي اليمنية باتجاه محافظة الحرث بمنطقة جازان.

وأضاف الغامدي: "سقط أحدها في أرض فضاء بمسافة تبعد (197) متراً عن مستشفى الحرث العام، وسقط مقذوفان في أرض فضاء ولم ينتج أي إصابات أو أضرار، وتمت مباشرة تنفيذ الإجراءات المعتمدة في مثل هذه الحالات".