وقال التلفزيون السعودي، نقلا عن التحالف، إن اللغم، الذي جرى تدميره، صنع في إيران.

وكانت تقارير سابقة بشأن التسلح كشفت ضلوع إيران في تزويد ميليشيات الحوثي في اليمن بالألغام، بالإضافة إلى تدريب عدد من المتمردين على صناعة ألغام محلية بأعداد كبيرة.

وفي نوفمبر الماضي، أعلن التحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن تدمير 5 ألغام زرعتها ميليشيات الحوثي الإيرانية في البحر الأحمر.

وتسببت الألغام البحرية التي تزرعها ميليشيات الحوثي في مقتل عشرات الصيادين، بالإضافة إلى نفوق كائنات بحرية.

ويقول خبراء إن وصول هذه الألغام إلى منطقة عرض البحر الأحمر يهدد طريق الملاحة الدولية.