وكانت بداية حملة التطعيم انطلاقا من العاصمة الرياض، في مستشفى ميداني تمّ تخصيصه لهذا الغرض، حسبما ذكر مراسل "سكاي نيوز عربية".

وتم إعطاء الأولوية في التلقيح لثلاث فئات، وفي طليعتها الأشخاص الذين تزيد أعمارهم عن 65 عاما، بالإضافة إلى من يعاني أمراضا مزمنة، وأولئك الذين تتطلب طبيعة عملهم التواجد في الخطوط الأمامية لمواجهة الوباء كالعاملين في القطاع الصحي.

ويتم تقديم الطلب للحصول على اللقاح المضاد لكوفيد-19 والمجاني للمواطنين والمقيمين في المملكة إلكترونيا، ليتم بعد ذلك منح المتقدم رقما وموعدا.

وفي تصريح صحفي عقب حصوله على اللقاح، قال وزير الصحة توفيق الربيعة: "يمثل اليوم بداية انفراج الأزمة".

وأضاف: "المملكة حريصة على توزيع اللقاح بعدالة للمواطنين والمقيمين"، لافتا إلى أنه ستكون هناك "مراكز تطعيم في جميع مناطق المملكة".

وأكدت وزارة الصحة السعودية الثلاثاء "مأمونية وفاعلية اللقاح، نظرا لاجتيازه مراحل اختبار اللقاح بفاعلية وحدوث استجابة مناعية قوية وأجسام مضادة مستمرة"، وفق ما ذكرت وكالة "واس".

وكان الربيعة، قد أعلن الأربعاء، وصول أول شحنة من لقاح فيروس كورونا المستجد إلى المملكة، وذكرت صفحة وزارة الصحة السعودية على تويتر، أن "وزير الصحة أعلن خلال ملتقى (ميزانية 2021)، عن وصول لقاح كورونا كوفيد-19 إلى المملكة".

والثلاثاء، أعلنت الوزارة عن بدء التسجيل للحصول على لقاح فيروس كورونا لجميع المواطنين والمقيمين، عبر تطبيق "صحتي".