وكشف وزير المالية المصري محمد معيط، الثلاثاء، أن عدد المواطنين الذين قامت الهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل، بتسجيلهم بهذه المحافظات اقترب حتى الآن من 3 ملايين مواطن.

وأوضح أن "المؤشرات المالية تعكس القدرة على الاستدامة المالية المطلوبة، للتوسع في تطبيق المنظومة الجديدة بالمحافظات تدريجيا".

ووفقا لبيانات الهيئة المصرية العامة للاستعلامات، يُطبق المشروع على ست مراحل خلال 15 عاما، وتتضمن المرحلة الثانية محافظات مطروح والبحر الأحمر وقنا وشمال سيناء، والمرحلة الثالثة الإسكندرية والبحيرة ودمياط وسوهاج وكفر الشيخ.

أما المرحلة الرابعة فتشمل بني سويف وأسيوط والمنيا والوادي الجديد والفيوم، والخامسة الدقهلية والشرقية والغربية والمنوفية، والسادسة القاهرة والجيزة والقليوبية.

وقال معيط في بيان، إن "عدد المشتركين بالمنظومة في تزايد مستمر، إذ شعر المنتفعون بجودة الخدمة الطبية وسهولة الحصول عليها، خاصة في ظل تمتعهم بالحرية الكاملة في الاختيار بين مقدمي الخدمات الصحية الذين يمثلون 51 جهة منها 8 مستشفيات، و20 وحدة رعاية أولية، و10 وحدات مركزية".

وتبلغ التكلفة الإجمالية لتشغيل محافظات المرحلة الأولى لمنظومة التأمين الصحي الشامل الجديدة في مصر نحو 51 مليار جنيه، بحسب البيانات التي أعلنها المشرف العام على تطبيق المشروع بالمحافظات، مساعد وزير الصحة والسكان، أحمد السبكي.

وتصل تكلفة البنية التحتية بمحافظات المرحلة الأولى 34 مليار جنيه، بينما تقدر تكلفة التجهيزات الطبية وغير الطبية 8,8 مليار جنيه.

أما تكلفة التشغيل لمدة ثلاثة أشهر في المحافظات الست فتبلغ 3,1 مليار جنيه، بالإضافة إلى 5 مليارات جنيه تكلفة الميكنة للمنظومة الجديدة بتلك المحافظات.

وأطلق الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، إشارة البدء الفعلي لتطبيق أكبر للمشروع من محافظة بورسعيد، مطلع شهر يوليو 2019، بهدف إرساء دعائم منظومة صحية متكاملة تشمل 100 مليون مصري.