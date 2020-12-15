وقال خالد مجاهد المتحدث باسم وزارة الصحة إن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا حتى الاثنين هو 122086 حالة، من ضمنهم 105132 تماثلت للشفاء و6943 وفاة.

وتراجعت أعداد المصابين بفيروس كورونا في مصر لعدة شهور، لكنها بدأت ترتفع مجددا خلال الأسابيع الأخيرة وسط تنبيهات بضرورة التقيد بالإجراءات الاحترازية اللازمة.

والجمعة، وجه الرئيس عبد الفتاح السيسي، بمنح لقاح كورونا المستجد مجانا للمصريين.

وأكد وزير الدولة للإعلام، أسامة هيكل، أن الرئيس المصري وجه بإعطاء جرعات لقاح فيروس كورونا للمصريين مجانا، لافتا إلى أن الدفعات الأولى سيتم منحها للفئات الأكثر تعرضا للإصابة، كالأطباء وأطقم مستشفيات العزل وكبار السن، وبعض الفئات التي تمثل الإصابة خطورة على حياتهم.

وأوضح أن مصر "أول دولة في إفريقيا تحصل على لقاح فيروس كورونا، وثاني دولة عربية تحصل عليه بعد الإمارات".