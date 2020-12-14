وذكر حمدوك، خلال مؤتمر صحفي، أن رفع اسم السودان من قائمة الإرهاب "سيجعلنا نحتل مكانة مميزة بين الشعوب. وسيساعد على إنشاء مناخ مختلف وجديد".

وعاد ليقول إن "الإنجاز الذي تحقق اليوم جاء بفضل تضحيات ثورة ديسمبر".

وأعلن وزير الخارجية الأميركي، مايك بومبيو، الاثنين، رسميا رفع اسم السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب، في خطوة تاريخية تنهي قرابة 3 عقود من العقوبات. ودخل السودان في قائمة الدول الراعية للإرهاب عام 1993، بسبب سياسات نظام الرئيس السابق، عمر البشير، الذي قدم المأوى لمجموعات وشخصيات إرهابية على رأسها زعيم تنظيم القاعدة السابق أسامة بن لادن.

وفيما يخص كورونا، أوضح حمدوك "يجب علينا أن نستمر في التقيد بصرامة شديدة جدا بالإجراءات الاحترازية مثل ارتداء الكمامة والتباعد الاجتماعي".

وتابع: "قمنا بمجهود كبيرا جدا لتأمين اللقاح.. سنحصل مبدئيا على 8 ملايين و400 ألف جرعة وستصل قريبا وسنوزعها على الفئات الأكثر احتياجا، على رأسها الكوادر الطبية والأشخاص الأكثر عرضة للإصابة بكورونا".

وأضاف "نتمنى أن نتمكن في الأيام المقبلة من تطعيم كل الشعب السوداني".