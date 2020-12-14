وجاء الإعلان خلال ترؤس الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس دولة الإمارات رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، الاثنين، اجتماعا لمجلس الوزراء.

وكتب الشيخ محمد بن راشد في تغريدة على حسابه بموقع "تويتر": "ترأست اليوم الاجتماع الأخير لمجلس الوزراء في 2020. اعتمدنا خلاله إنشاء هيئة وطنية لحقوق الإنسان في دولة الإمارات. ستراقب الهيئة هذا الملف وتسن السياسات وتنسق مع كافة الجهات المعنية داخليا وخارجيا للحفاظ على المستوى الحضاري الذي وصلته بلادنا في هذا الملف".

وأضاف: "واعتمدنا اليوم إعادة تشكيل مجلس الإمارات للتنافسية برئاسة الأخ محمد عبدالله القرقاوي ليبدأ المجلس عامه الجديد في 2021 برؤية جديدة لترسيخ تنافسية دولة الإمارات. الإمارات الأولى عالميا في 121 مؤشر رئيسي. والهدف مرحلة جديدة من التفوق العالمي للدولة مع بداية الخمسين الجديدة".

وتابع :"وجرى اعتماد تشكيل مجلس لريادة الأعمال الوطنية برئاسة الأخ أحمد بالهول وعضوية مؤسسات دعم مشاريع المواطنين. واعتمدنا مجلسا لتنسيق السياسات المالية الاتحادية والمحلية. واعتمدنا مكتبا تنفيذيا ضمن الخارجية لمواجهة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب. اقتصاد الإمارات اقتصاد عالمي وتشريعاته تواكبه".

وأردف الشيخ محمد بن راشد: "واعتمدنا تشكيل مجلس للتنسيق القضائي برئاسة الأخ سلطان البادي. واعتمدنا لائحة تنفيذية في شأن حماية الآثار للحفاظ عليها وتدريب كوادر وطنية في مجال التنقيب والآثار.. آثارنا هي عمقنا التاريخي .. وكما قال المؤسس عليه رحمة الله -من ليس له ماض ليس له حاضر أو مستقبل-".

وبشأن ملف المناخ، ذكر الشيخ محمد بن راشد في تغريدة أخرى: "وضمن التزامات الدولة عالميا في اتفاقية باريس للمناخ اعتمدنا مجموعة من الالتزامات البيئية الإماراتية والمستهدفات في مجال الطاقة النظيفة والانبعاثات الكربونية وغيرها. التغير المناخي هو التحدي العالمي الأكبر مستقبلا والذي سيتطلب جهودا جادة وحقيقية ومستمرة".