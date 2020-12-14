وتلقى العاهل البحريني، الاثنين، اتصالا هاتفيا من ريفلين، وفق ما ذكرت وكالة الأنباء البحرينية (بنا).

وهنأ الرئيس الإسرائيلي الملك خلال الاتصال، بالعيد الوطني وذكرى توليه مقاليد الحكم، وأشاد بتطور العلاقات بين مملكة البحرين ودولة إسرائيل.

كما عبر عن أمله في أن يسهم إعلان تأييد السلام بين البلدين في خدمة شعبيهما وتعزيز الأمن والاستقرار في المنطقة.

وقد أعرب العاهل البحريني عن شكره لرئيس دولة إسرائيل على هذا الاتصال، وأكد حرص مملكة البحرين على إقامة علاقات طيبة مع الجميع بما يخدم عملية السلام في المنطقة لصالح دولها وشعوبها.