وأكد بوريطة في المقابلة التي نشرت الأحد، مع الصحيفة التي تعد من بين أكثر الصحف العبرية مبيعا: "من وجهة نظرنا، نحن لا نتحدث عن إقامة علاقات لأن العلاقات كانت أصلا طبيعية، نحن نتحدث عن استئناف للعلاقات بين البلدين كما كانت سابقا، لأن العلاقة كانت قائمة دائما. لم تتوقف أبدا".

والخميس أعلن ترامب اعتراف بلاده بسيادة المغرب على الصحراء، وعن اتفاق إقامة علاقات بين المغرب وإسرائيل، رحب به أيضا رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو.

ومنذ السبت، اعتمدت الولايات المتحدة "خريطة رسمية جديدة" للمغرب تضم الصحراء، التي تتنازع على سيادتها منذ عقود الرباط وانفصاليون.

والمغرب رابع بلد عربي هذا العام يعلن عن اتفاق لإقامة علاقات مع إسرائيل، بعد الإمارات والبحرين والسودان.

وأكد بوريطة في المقابلة: "العلاقات بين إسرائيل والمغرب مميزة. للمغرب تاريخ مهم مع الطائفة اليهودية، تاريخا خاصا في العالم العربي".

وأضاف: "الملك والملوك السابقون، بينهم الحسن الثاني، كانوا يحترمون اليهود ويحمونهم. العلاقات بين المغرب واليهود كانت علاقات مميزة لا يمكن إيجاد مثيل لها في أي بلد عربي آخر".