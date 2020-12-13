وأشار عبدالله البدر، الوكيل المساعد لشؤون الرقابة الدوائية والغذائية بوزارة الصحة الكويتية، إلى إصدار الوزارة ترخيص استخدام الطوارئ للقاح " فايزر - بيونتك" المضاد لفيروس كورونا، وذلك بناء على قرار اللجنة الفنية المشتركة بين إدارة تسجيل ومراقبة الأدوية الطبية والنباتية وإدارة الصحة العامة لتقييم وتسجيل اللقاحات والطعوم.

وذكر البدر في تصريح صحفي بأن القرار جاء بعد مراجعة مستفيضة من قبل اللجنة الفنية لجميع البيانات والتقارير العلمية، حيث أجرت اللجنة تقييما شاملا لمعلومات السلامة والفعالية والجودة، كما قامت بمراجعة نتائج الدراسات السريرية المعنية بفعالية اللقاح وسلامته، بالإضافة إلى التحقق من تقارير الجودة وتقييم دراسات الثباتية للمنتج، والتأكد من تطبيق أسس التصنيع الجيد في المصانع المنتجة للقاح حسب المعايير العالمية لضمان الجودة في جميع مراحل التصنيع.

وبين البدر بأن عملية المراجعة شملت أيضا جميع الجوانب الفنية والعلمية، مؤكدا على أن وزارة الصحة ستقوم بالمراقبة الدقيقة لسلامة ومأمونية اللقاح بعد استخدامه، فضلا عن استمرار الوزارة في متابعة المعلومات والبيانات بشأن سلامة وفعالية وجودة اللقاح محليا وعالميا، واتخاذ الإجراءات اللازمة بشأن ضمان سلامة المواطنين والمقيمين.