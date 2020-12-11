وسمحت وزارة الخارجية الأميركية ببيع الطائرات المسيرة لكن المصادر قالت إنه ليس معروفا ما إذا كان المسؤولون الأميركيون قد وافقوا على تصديرها مرفقة بأسلحة.

وقال أحد المصادر إنه يجب إقرار الصفقة من قبل أعضاء الكونغرس الذين قد يتلقون إخطارا مع حلول الجمعة. ويمكن للكونغرس أن يمنع التوصل إلى اتفاق نهائي، لكن ذلك لم يكن متوقعا حسبما أفاد اثنان من المصادر.

ويبلغ مدى طائرات إم.كيو-9بي التي تطورها شركة جنرال أتوميكس أكثر من 11 ألف كيلومتر، ويمكن لها مسح مناطق شاسعة من البحار والصحاري.