كما تناول الاتصال عددا من القضايا والملفات ذات الاهتمام المشترك إضافة إلى آخر المستجدات الإقليمية والدولية وتبادلا وجهات النظر بشأنها.

ورحب الشيخ محمد بن زايد خلال الاتصال بإعلان الولايات المتحدة الأميركية الاعتراف بسيادة المغرب على الصحراء المغربية، وقرار المملكة المغربية استئناف اتصالاتها وعلاقاتها الدبلوماسية مع دولة إسرائيل مؤكدا أن هذه الخطوات تسهم في تعزيز الجهود والمساعي المشتركة نحو الاستقرار والازدهار والسلام في المنطقة.

من جانبه عبر العاهل المغربي عن جزيل شكره وتقديره إلى الشيخ محمد بن زايد آل نهيان لمواقفه الأصيلة الداعمة للمغرب وسيادته على مختلف الأصعدة، مؤكدا اعتزازه بالعلاقات الأخوية الراسخة التي تجمع دولة الإمارات والمملكة المغربية والحرص المشتركة على تنميتها في جميع المجالات.

ويأتي الاتصال الأخوي في إطار التنسيق والتشاور المستمرين بين قيادتي البلدين بشأن مختلف القضايا والموضوعات بما يسهم في تعزيز التعاون والعمل المشترك بين دولة الإمارات العربية المتحدة والمملكة المغربية ولما فيه خير المنطقة وازدهارها.