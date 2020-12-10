وأوضح جندلمان، في حوار مع "سكاي نيوز عربية"، أن المنطقة تتغير بشكل إيجابي "هذه بشرى سارة".

وأضاف أن "هناك علاقات تاريخية مع المغرب، لأن مئات الآلاف من اليهود عاشوا في المغرب. الآن نتطلع إلى فتح مكاتب الاتصال وإطلاق التعاون التجاري والاقتصادي".

وبشأن القضية الفلسطينية، شدد على المتحدث على أن إسرائيل "لا تزال متمسكة بخيار السلام مع الطرف الفلسطيني.. نريد أن يعود الطرف الفلسطيني لطاولة المفاوضات".

وتابع: "نعتقد أن تعزيز العلاقات مع دول المنطقة سيساهم في عودة فلسطين للمفاوضات.. إسرائيل دائما وما تزال تمد يدها للطرف الفلسطيني، الذي يرفض كل شيء ويرفض كل الدعوات الإسرائيلية والأميركية والأوروبية ورفض 3 خطط سلام قدمت له كانت غير مسبوقة".

وأردف قائلا: "فلسطين تريد لهذا النزاع أن يستمر لأنها تستفيد منه.. يجب على الطرف الفلسطيني أن يكف على التعنت وأن يعود للمفاوضات. سياسة التعنت والرفض ليست مجدية".

وفي وقت سابق، أعلن الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، أن المملكة المغربية وإسرائيل اتفقتا على إقامة علاقات دبلوماسية كاملة.

وقال الرئيس الأميركي في تغريدة على حسابه الرسمي في تويتر: "يوم تاريخي آخر.. اتفق صديقانا العظيمان إسرائيل والمملكة المغربية على إقامة علاقات دبلوماسية كاملة".

وتوصل ترامب للاتفاق خلال مكالمة هاتفية مع العاهل المغربي الملك محمد السادس.

والمغرب بذلك هو رابع دولة عربية منذ أغسطس يبرم اتفاقا بهدف إقامة علاقات كاملة مع إسرائيل بعد الإمارات والبحرين والسودان.