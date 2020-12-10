ولم يحصل مشروعا القانونين اللذين قُدّما في هذا الاتّجاه، على الأغلبية البسيطة الضرورية في مجلس الشيوخ الذي يسيطر عليه الحزب الجمهوري.

وجاء التصويت لصالح صفقة الطائرات المسيرة بواقع 50 مقابل 46 صوتا، و49 مقابل 47، لصالح صفقة مقاتلات إف-35.

وتتضمن الصفقة منتجات من شركات جنرال أتوميكس ولوكهيد مارتن ورايثيون.

كما تشمل الصفقة ما يصل إلى 50 طائرة من طراز إف-35، ومايزيد على 14000 من القنابل والذخائر، وثاني أكبر عملية بيع طائرات مسيرة أمريكية لدولة واحدة.

وفي تصريحات أمس الثلاثاء، دعا زعيم الأغلبية الجمهورية في مجلس الشيوخ الأميركي، ميتش ماكونيل، المشرعين، إلى التصويت ضد مشروع قرار يحاول منع الرئيس ترامب من بيع أسلحة بقيمة 23 مليار دولار للإمارات، التي وصفها بأنها "شريك مهم في الحرب ضد الإرهابيين".

وقال ماكونيل إن "الحقائق الاستراتيجية تقضي بألا يقف الكونغرس في طريق هذه المبيعات".

وكانت إدارة ترامب، قد أبلغت الكونغرس الأميركي في 10 نوفمبر الماضي، أنها وافقت على بيع منتجات عسكرية إلى الإمارات العربية المتحدة، تشمل طائرات إف-35، المقاتلة الأكثر تقدمًا في العالم، إضافة إلى ثاني أكبر عملية بيع لطائرات أميركية من دون طيار إلى دولة واحدة.

وفي تصريحات سابقة الثلاثاء، أكد سفير دولة الإمارات في الولايات المتحدة، يوسف العتيبة، أن الصفقة أكثر بكثير من مجرد معدات.

وقال في سلسلة تغريدات على حساب السفارة في موقع تويتر: "إنها تأكيد من الإمارات العربية المتحدة على التزامها مع الولايات المتحدة كشريك أمني مفضل، وطويل الأمد".

وشدد السفير الإماراتي في واشنطن على أن دولة "الإمارات تحتاج إلى المعدات الدفاعية الأميركية الأكثر تقدما، لأن إمكانية التشغيل البيني بين الولايات المتحدة والإمارات، تمكننا من القتال معا بشكل أفضل وأكثر ذكاء. نحن بحاجة إلى معدات أميركية لأننا في منطقة خطيرة".