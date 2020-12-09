أعلنت قيادة القوات المشتركة لتحالف دعم الشرعية في اليمن، الأربعاء، عن اعتراض وتدمير طائرة مفخخة بدون طيار، أطلقتها ميليشيات الحوثي الإرهابية المدعومة من إيران باتجاه الأراضي السعودية، وفق ما ذكرت وكالة الأنباء السعودية "واس".