وأعرب وزير الخارجية المصري، في مقابلة تلفزيونية مع إحدى القنوات المصرية المحلية، عن أمله في أن يراعي هذا الاتفاق، العوامل التي أدت إلى هذه الأوضاع التي نعيشها اليوم.

وأكد شكري على ضرورة أن "يكون هناك تقدير وتكريس للمبادئ في العلاقات، والعمل على مراعاة مصالح الشعوب، وأن تكون العلاقات أخوية".

وأوضح أن هناك تطورات جديدة حدثت خلال الفترة الماضية سعيا لحل الأزمة، لافتا إلى أنه تم التوصل إلى أن يكون هناك اتفاق شامل يراعي كافة مصالح الدول الأربعة، في إشارة إلى مصر والبحرين والإمارات والسعودية.

وأعلنت الكويت، يوم الجمعة الماضي، عن إجراء "مباحثات مثمرة" خلال الفترة الماضية، بهدف تحقيق "الاستقرار الخليجي والعربي"، حسبما أفادت وكالة الأنباء الكويتية (كونا). وقال بيان صادر عن وزير الخارجية الكويتي وزير الإعلام بالوكالة الشيخ أحمد ناصر المحمد الصباح، إنه "في إطار جهود المصالحة التي سبق أن قادها الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح رحمه الله، واستمرارا للجهود التي يبذلها حاليا الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح أمير الكويت والرئيس الأميركي دونالد ترامب لحل الأزمة، فقد جرت مباحثات مثمرة خلال الفترة الماضية". وأوضح البيان أن "كافة الأطراف أكدوا حرصهم على التضامن والاستقرار الخليجي والعربي، وعلى الوصول إلى اتفاق نهائي يحقق ما تصبو اليه من تضامن دائم بين دولهم وتحقيق ما فيه خير شعوبهم".