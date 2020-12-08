وقال قرقاش على حسابه الرسمي في "تويتر": "الإمارات تدعم المساعي السعودية الخيّرة بالنيابة عن الدول الأربع".

وشدد على أن الإمارات تؤكد أن علاقات مجلس التعاون مع مصر ركن أساسي في المحافظة على الأمن العربي واستقرار المنطقة.

وتابع وزير الدولة الإماراتي للشؤون الخارجية: "تتطلع إلى قمة خليجية ناجحة".

الموقف المصري

وفي وقت سابق، أعرب المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية المصرية، السفير أحمد حافظ، عن تقدير مصر لاستمرار الجهود المبذولة من جانب دولة الكويت لحل الأزمة الخليجية، وذلك في أول تعليق رسمي.

وأكد حافظ على تقدير مصر لجهود الكويت المبذولة، "لرأب الصدع العربي وتسوية الأزمة الناشبة منذ سنوات عدة بين قطر ودول الرباعي العربي، في إطار الدور المعهود للكويت وحرصها الدائم على الاستقرار في المنطقة العربية".

وأضاف "نأمل أن تسفر هذه المساعي المشكورة عن حل شامل يعالج كافة أسباب هذه الأزمة ويضمن الالتزام بدقة وجدية بما سيتم الاتفاق عليه".

وأشار إلى أن مصر "تؤكد في هذا المقام بأنه انطلاقا من مسؤولياتها ووضعها، فإنها تضع دائما في الصدارة الحفاظ على التضامن والاستقرار والأمن العربي".

والجمعة أعلنت الكويت إجراء "مباحثات مثمرة" خلال الفترة الماضية، بهدف تحقيق "الاستقرار الخليجي والعربي"، حسبما أفادت وكالة الأنباء الكويتية (كونا).

وكان الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي، نايف الحجرف، قد رحب الجمعة، ببيان وزير الخارجية الكويتي الشيخ أحمد ناصر المحمد الصباح، المتعلق بتعزيز التضامن والاستقرار الخليجي والعربي وصولا إلى اتفاق نهائي يحقق ما تصبوا إليه الدول من تضامن دائم وتحقيق ما فيه من خير لشعوبها.

كما سبق وأكد وزير الخارجية السعودي، الأمير فيصل بن فرحان، الجمعة، أن الرياض تنظر ببالغ التقدير لجهود دولة الكويت لتقريب وجهات النظر حيال الأزمة الخليجية.