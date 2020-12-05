وأفادت مراسلة سكاي نيو عربية في بيروت بأن سكان المناطق الساحلية في لبنان شعروا بهزة أرضية، وكانت قوية إلى درجة وصلت ارتداداتها إلى المناطق الداخلية في البلاد.

وفي تركيا، قال مرصد قنديلي للزلازل إن زلزالا بقوة 5.5 درجة وقع قبالة ساحل إقليم أنطاليا التركي المطل على البحر المتوسط، وفق "رويترز".

وأضاف أن مركز الزلزال كان على عمق 93.3 كيلومتر. وكان المرصد قد ذكر في بادئ الأمر أن قوة الزلزال بلغت 5.4 درجة.

وذكرت وسائل إعلام تركية أن سكان أنطاليا وأقاليم مجاورة شعروا بالهزة، ولم ترد تقارير حتى الآن عن خسائر أو أضرار لحقت بالمباني.

وكانت تركيا قد تعرضت، الخميس، لزلزال بقوة 5 درجات بمقياس ريختر ضرب منطقة سيرت في جنوب شرق تركيا، بحسب هيئة إدارة الكوارث التركية.

وفي نوفمبر الماضي، وقع زلزال في بحر إيجة، الذي يعد بمثابة ذراع للبحر الأبيض المتوسط، وتضررت منه محافظة إزمير، حيث قتل 117 شخصا وأصيب أكثر من ألف.