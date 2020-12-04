وقال الملك عبد الله خلال لقائه شخصيات من محافظات مختلفة، الخميس، أنه "سيتم تأمين الأردن بكميات من اللقاحات في أقرب وقت ممكن"، حسب التصريحات التي نقلتها وكالة الأنباء الأردنية (بترا).

وتابع العاهل الأردني: "سيحظى كبار السن والعاملون طبيا في الميدان بالأولوية" في تلقي جرعات اللقاح.

كما أكد أن الالتزام بالإجراءات الوقائية وارتداء الكمامات أدى إلى تحسن الحالة الوبائية شيئا فشيئا، حيث انخفضت أرقام المصابين بفيروس كورونا خلال الأسبوع الأخير في المملكة.

وأشار الملك إلى أهمية مواصلة اتخاذ الإجراءات الوقائية، لتفادي أي انعكاس سلبي قد يفاقم الحالة الوبائية.

ولفت إلى أن الحكومة تعمل على برنامج لحماية عدد من القطاعات الاقتصادية، مشيرا إلى أن الأردن "دفع ثمنا اقتصاديا جراء أزمة كورونا، بخاصة في الفقر والبطالة".

وأكد رئيس الوزراء الأردني بشر الخصاونة، أن الحكومة ستساعد في تمويل بعض القطاعات والأشخاص للمحافظة على نحو 180 ألف شخص يعملون بنحو 20 ألف مؤسسة قطاع خاص بجميع تصنيفاته، مثلما سيتم أيضا توجيه نحو 20 مليون دينار (نحو 28 مليون دولار) بقرض حسن للقطاع السياحي، كأحد القطاعات المتضررة من الجائحة.

وقال الخصاونة إن "الحكومة عملت ضمن الإجراءات الجديدة على توسيع مظلة المستفيدين من صندوق المعونة الوطنية، لتشمل 100 ألف أسرة، أي نحو 400 ألف شخص، وبكلفة تصل إلى 100 مليون دينار (حوالي 141 مليون دولار)".

والخميس أعلنت وزارة الصحة الأردنية تسجيل 55 وفاة و4029 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد في المملكة، ليرتفع العدد الإجمالي إلى 2909 وفيات و231237 إصابة.