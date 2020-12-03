وفي تغريدة على موقع تويتر، قال حمد حسن إن حالات الإصابة بفيروس كورونا "آخذة في الازدياد"، منوها إلى أنه على الرغم من إضافة المزيد من الأَسرة في المستشفيات، فإنها "لن تكون كافية".

وكادت وحدات العناية المركزة تمتلئ عن آخرها عندما أمر لبنان بالإغلاق، وفق ما ذكرت وكالة رويترز.

وقالت وزارة الصحة، الأربعاء، إنه تم تسجيل 1842 حالة إصابة بـ"كوفيد-19" و22 حالة وفاة خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية.

وبلغ إجمالي وفيات كورونا 1055، في الدولة التي يبلغ عدد سكانها 6 ملايين، حيث تشهد منظومة الرعاية الصحية تدهورا.

وبالإضافة إلى جائحة كوفيد-19، يمر لبنان بأزمة مالية واقتصادية كبيرة، ولا يزال يعاني من تداعيات انفجار الرابع من أغسطس في مرفأ بيروت.