وقالت المصادر إن "مطار صنعاء الدولي أصبح ثكنة عسكرية لميليشيات الحوثي وحقل تجارب للأسلحة النوعية".

وتواصل ميليشيات الحوثي الموالية لإيران التصعيد في اليمن، واستهداف المدنيين والمنشآت النفطية، حيث قالت المملكة العربية السعودية، في رسالة إلى مجلس الأمن الدولي، إن هذه الميليشيات، هي المسؤولة عن هجوم صاروخي على محطة لتوزيع المنتجات البترولية في مدينة جدة، وقع في الثالث والعشرين من نوفمبر.

ودعت السعودية في رسالتها إلى مجلس الأمن الدولي، إلى وقف التهديد المحدق بأمن الطاقة العالمية والعملية السياسية الخاصة باليمن والأمن الإقليمي، من جراء ممارسات ميليشيات الحوثي.

وكانت ميليشيات الحوثي هاجمت محطة توزيع للمنتجات البترولية تابعة لشركة أرامكو في شمال مدينة جدة غرب المملكة بصاروخ.

وأدى الهجوم إلى نشوب حريق في خزان للوقود، من دون وقوع ضحايا أو التأثير على إمدادات الشركة.

وقال مصدر مسؤول بوزارة الطاقة السعودية في بيان: "وقع انفجار تسبب في نشوب حريق في خزان للوقود في محطة توزيع المنتجات البترولية في شمال مدينة جدة نتيجة اعتداء إرهابي بمقذوف".

وكان المتحدث الرسمي باسم قوات تحالف دعم الشرعية في اليمن، العميد الركن تركي المالكي، أكد تورط ميليشيات الحوثي الإرهابية في استهداف المحطة.

وذكر أن هذا الاعتداء الإرهابي يشكل امتدادا للأعمال الإرهابية باستهداف المنشآت النفطية في (بقيق وخريص)، التي تبنتها الميليشيات الحوثية، وأثبتت الأدلة والبراهين تورط النظام الإيراني في تلك الهجمات الإرهابية باستخدام أسلحة نوعية، إيرانية الصنع، من نوع "كروز" وطائرات دون طيار مفخخة.