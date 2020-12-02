ووصلت الرحلة رقم "6 إتش 663" لشركة طيران "إسرآير" التي غادرت تل أبيب صباح الثلاثاء، إلى مطار دبي الدولي بعد عصر اليوم ذاته، حاملة على متنها 166 راكبا.

وجاء هبوط الطائرة الإسرائيلية في مطار دبي في أعقاب بدء العلاقات بين الإمارات وإسرائيل، بتوقيع اتفاق السلام بين الجانبين في منتصف سبتمبر الماضي، وما تلاه من بدء العلاقات الاقتصادية والتجارية والسياحية بين البلدين.

وكشفت شركة "إسرآير" عن نيتها تشغيل ما يصل إلى 14 رحلة أسبوعية بين الوجهتين باستخدام طائرة إيرباص العملاقة من طراز "أي 320"، حسبما ذكرت وكالة الأنباء الإماراتية "وام".

ويتزامن بدء الخدمة الجديدة مع مستهل موسم العطلات الذي يشهد خلاله مطار دبي الدولي ارتفاعا ملحوظا في أعداد الركاب الذين يمرون عبر المطار، سواء من القادمين إلى دبي لقضاء عطلات نهاية العام أو العابرين منها في طريقهم إلى وجهات أخرى حول العالم.

وستعزز رحلات "إسرآير" شبكة مطار دبي الدولي من خلال ربط اثنتين من الوجهات التجارية والسياحية الرئيسية في المنطقة، مما يوفر المزيد من الخيارات والراحة للمسافرين وتوسيع فرص التجارة والخدمات اللوجستية بين الإمارات وإسرائيل.

جدير بالذكر أن مطار دبي الدولي يتمتع بأهمية كبيرة كنقطة وصل محورية لحركة السفر والطيران العالمية انطلاقا من موقعه المتوسط في قلب العالم، وقدرته الكبيرة على استقبال عدد كبير من الرحلات في الوقت نفسه.

واحتفظ المطار بترتيبه في صدارة أكبر مطارات العالم من ناحية عدد المسافرين الدوليين، وذلك للعام السادس على التوالي، حيث وصلت حركة المرور السنوية عبره لعام 2019 إلى 86.4 مليون مسافر متقدما على أقرب منافسيه "لندن هيثرو" بـأكثر من 6 ملايين مسافر.