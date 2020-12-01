وقال الجبير، في تغريدات على موقع "تويتر": "يبدو أن اليأس دفع وزير خارجية إيران السيد جواد ظريف لإلقاء أي لوم على المملكة، واتهامها بتسببها بما يحدث في إيران".

ثم أضاف الوزير السعودي: "‏ربما عندما يحدث - لا قدر الله - زلزال أو فيضان في إيران سيتهم المملكة بالتسبب بها أيضا!".

وأردف الجبير: "الاغتيالات لا نقرها بأي شكل من الأشكال وليست من سياسة المملكة، على عكس النظام الإيراني القائم على الاغتيالات حول العالم منذ الثورة التي اختطفها الخميني عام 1979".

وأورد الوزير السعودي في رده على ظريف: "يمكنك أن تسألنا وتسأل دولا عديدة وستعرف.. بأننا فقدنا العديد من مواطنينا بسبب سلوك إيران الإجرامي وغير القانوني".