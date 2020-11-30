بحث رئيس مجلس السيادة الانتقالي السوداني، عبد الفتاح البرهان، خلال اتصال هاتفي الاثنين، مع وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو، ترتيبات رفع اسم السودان من قائمة الدولة الراعية للإرهاب.