بحث رئيس مجلس السيادة الانتقالي السوداني، عبد الفتاح البرهان، خلال اتصال هاتفي الاثنين، مع وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو، ترتيبات رفع اسم السودان من قائمة الدولة الراعية للإرهاب.
وتناول الاتصال العلاقات الثنائية وسبل ترقيتها وتطويرها بجانب القضايا ذات الاهتمام المشترك على الصعيدين الإقليمي والدولي، وفقا لبيان إعلام مجلس السيادة الانتقالي.
وتطرقت المباحثات إلى ما تشهد إثيوبيا من أحداث، وضرورة التوصل إلى تسوية سلمية للنزاع بما يحقق السلام الإقليمي ويعزز الأمن في المنطقة.
وعبر وزير الخارجية الأميركي عن تقدير بلاده لاستضافة السودان للاجئين الإثيوبيين رغم الظروف الاقتصادية الاستثنائية التي يشهدها.