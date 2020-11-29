وذكرت قيادة الجيش اللبناني: "أوقفت دورية من مديرية المخابرات شخصين من التابعية السودانية في خراج بلدة ميس الجبل ـــ مرجعيون، لإقدامهما على التسلل إلى إسرائيل".

وتابعت: "وكانت القوات الإسرائيلية قد أجبرتهما على العودة إلى الأراضي اللبنانية".

وكشف البيان أن التوقيف جرى في وقت مبكر من صباح اليوم، وذلك في حدود الساعة الثالثة فجرا.

وأوضح الجيش اللبناني أنه تمت مباشرة التحقيق مع الموقوفين تحت إشراف القضاء المختص.