وقال مصدر مسئول إن تشديد الحملات الأمنية يأتي حرصا من وزارة الداخلية على سلامة المواطنين وتنفيذاً للإجراءات الاحترازية التي قررتها الدولة للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد للحفاظ على الصحة العامة، ومواجهة تداعيات انتشار الفيروس.

وفى ضوء صدور قرار مجلس الوزراء بشأن اتخاذ التدابير الاحترازية والوقائية لحماية المواطنين والحد من انتشار فيروس "كورونا" والمتضمن تنظيم مواعيد فتح وغلق المحال العامة، وكذا إلزام جميع سائقي وسائل النقل الجماعي بارتداء الكمامات الواقية.

وأضاف المصدر أنه تم احالة المخالفين للنيابة للتحقيق، وجارى استمرار تلك الحملات.