ونقلت وكالة أنباء البحرين "بنا" عن المجلس تجديد استنكاره للتصرفات القطرية التي من شأنها تهديد الأمن والسلم في منطقة الخليج العربي.

وأكد المجلس النواب أن الحادثة وقعت في مياه مملكة البحرين الإقليمية بموجب أحكام القانون الذي لا يزال ساريا ولم يلغ أو يعدل بموجب أي تشريع آخر .

وشدد في الوقت ذاته، على حق مملكة البحرين في الاستمرار في ممارسة سيادتها على مياهها الإقليمية، وعدم جواز التنازل أو التخلي عن شيء من إقليمها بموجب المبادئ الواردة في ميثاق العمل الوطني وأحكام دستور مملكة البحرين.

وجدد مجلس النواب دعوته لحكومة قطر لاحترام القوانين القائمة والأعراف الدولية ذات الصلة، والاتفاقيات والأنظمة والقرارات الصادرة من مجلس التعاون الخليجي.