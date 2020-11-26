ويقول محافظ بورسعيد في حديثه لموقع "سكاي نيوز عربية": "شرف كبير الحصول على تلك الجائزة الهامة في دورتها الأولى، هي دليل على نجاح المنظومة الحكومية داخل مصر، وأن بورسعيد تسير في ركب التطور القائم في الدولة خلال السنوات الماضية".

وأعلنت جائزة التميز الحكومي العربية، الأربعاء، في حفل أُقيم افتراضيا، برعاية من نائب رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، ومشاركة وزير شؤون مجلس الوزراء الإماراتي ورئيس مجلس أمناء الجائزة، محمد بن عبدالله القرقاوي، وأمين عام جامعة الدول العربية، أحمد أبوالغيط.

ونشر الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، تغريدة على حسابه في تويتر، تحدث من خلالها عن جائزة التميز الحكومي العربي، مُشيرًا إلى أن الجائزة استقبلت 5 آلاف مشاركة حكومية مع استثناء الإمارات من أجل الحيادية وتم البحث خلالها على أفضل وزير عربي وأفضل وزارة وأفضل محافظ وغيرهم.

وعلم الغضبان بفوزه بالجائزة خلال تواجده في ديوان عام المحافظة قبل دقائق من البدء في جولاته التفقدية للمشروعات القائمة ببورسعيد، ليلتف حوله الموظفين والعاملين لتهنئته بالخبر السعيد.

وتحدث الغضبان بعد ساعات قليلة من فوزه بالجائزة قائلًا: "الطفرة التي جرت في بورسعيد جاءت نتيجة للتعاون القائم بين الوزارات المختلفة والجهات المعنية التي تطمح لإحداث نقلة في أنحاء مصر وبسواعد أبناء المحافظة".

وأوضح أفضل محافظ عربي لموقع "سكاي نيوز عربية" على أن "بورسعيد" شهدت في الآونة الأخيرة قفزة في التحول الرقمي والقضاء على العشوائيات وعدد المشروعات العملاقة التي تم تنفيذها على أرض المحافظة.

وشهدت بورسعيد خلال السنوات الماضية إنشاء أكبر مزارع سمكية في المنطقة، بجانب تنفيذ أحد أكبر الموانئ المحورية في شرق المحافظة، وأنفاق عملاقة تربط قارتي أفريقيا وآسيا، كما تضم حقل ظهر الذي وفر لمصر الاكتفاء الذاتي من الغاز الطبيعي.

وينوه أفضل محافظ عربي على أنم لم يتقدم إلى الجائزة، موضحا أنه جرى ترشيحه من خلال مجلس الوزراء المصرية، واختياره لتمثيل مصر في جائزة التميز الحكومي العربي.

وفاز من مصر أيضًا جائزة التميز الحكومي، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، هالة حلمي السعيد، بحصولها على جائزة أفضل وزير عربي، ومدير مركز تكنولوجي لخدمة المواطنين بالإسكندرية، نهى أحمد السيد، بجائزة أفضل موظفة حكومية.

وبعد الإعلان عن الجائزة أعرب رئيس مجلس الوزراء المصري، مصطفى مدبولي، عن سعادته بالمصريين الفائزين بجائزة التميز الحكومي العربي من بينهم محافظ بورسعيد، عادل غضبان، مشيدًا بما أكده الشيخ محمد بن راشد على أن التطوير الحكومي الذي شهدته الدولة المصرية في عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، يحقق قفزات مدروسة".

ونوه مدبولي في بيان رسمي، على اهتمام واسع من الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، بملفات التحول الرقمي، وتيسير أداء الخدمات الحكومية للمواطنين، موجها الشكر له على الدعم المتواصل للحكومة في هذه الملفات.

وأشار رئيس مجلس الوزراء المصري إلى الدور المهم الذي تقوم به جائزة التميز الحكومي العربي، في إحداث طفرة هائلة في الأداء الحكومي، بجانب تعزيز روح المنافسة لتقديم أفضل الخدمات للمواطنين في كافة المجتمعات العربية.

وفي نهاية حديثه، أهدى الغضبان الجائزة إلى الدولة المصرية وجميع الإدارات المختلفة داخل ديوان عام المحافظة، مؤكدًا على أنه الجهود مستمرة داخل بورسعيد لمزيد من التطوير والتقدم وإرضاء المواطنين.